Balade urbaine à Bègles : Urbanisme fleurissant et culture rayonnante / Bibliothèque Flora Tristan Bègles Bègles

Balade urbaine à Bègles : Urbanisme fleurissant et culture rayonnante / Bibliothèque Flora Tristan Samedi 27 septembre, 11h00 Bègles Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-27T11:00:00 – 2025-09-27T12:30:00

Fin : 2025-09-27T11:00:00 – 2025-09-27T12:30:00

Balade gratuite dans le cadre de la programmation culturelle de la Bibliothèque Flora Tristan.

De la place d’Armagnac au Bègles art déco, Lionel vous entraîne dans une balade où l’urbanisme moderne se mêle à l’histoire populaire et engagée. Vous découvrirez les mutations des quartiers Carle Vernet et Terre Neuves, où les sécheries de morue ont laissé la place aux écoles et aux chapiteaux de cirque. L’esprit solidaire, lui, est toujours bien présent à travers ses multiples associations que vous découvrirez au long du parcours.

Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin vers l’emploi.

André Sobreira