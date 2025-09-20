Balade urbaine à Cenon : « Histoire et héritage au féminin » Cenon Palmer Cenon

Prix Libre

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-10-25T15:00:00 – 2025-10-25T16:30:00

Cette balade à travers les rues de Cenon n’est pas seulement un parcours géographique, mais un voyage à travers le temps et l’Histoire, où chaque pas nous rappelle l’importance de la place des femmes dans notre société. En suivant ce parcours vu à travers le prisme des femmes qui ont façonné son passé et continuent de façonner son avenir, on découvre non seulement des lieux, mais aussi des histoires de courage, de lutte et de réussite qui méritent d’être racontées et célébrées.

Cenon Palmer palmer cenon Cenon 33150 Plaisance Gironde Nouvelle-Aquitaine

Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin vers l’emploi. culture balade