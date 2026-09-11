Balade urbaine à Floirac : « L’échappée verte », Bas Floirac, Floirac

Informations pratiques

Balade urbaine à Floirac : « L’échappée verte » Samedi 19 septembre, 15h00 Bas Floirac Gironde

Sur inscription. Jauge : 12 personnes max. Durée : 1h30. Lieu de départ communiqué à l’inscription. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Du parc du Castel aux étangs, en passant par les jardins cheminots, découvrez un Floirac secret et bucolique avec notre éclaireur, Pascal.

En empruntant les chemins de traverse, ce grand voyageur, amateur de marche et de rencontres, jette un regard avisé sur l’histoire d’une ville aux multiples visages.

Autrefois cité ouvrière, aujourd’hui animée par ses habitants dynamiques, Floirac est tour à tour terre de vin, d’industrie et de migrations. Pour la belle saison, mettez-vous au vert dans cet écrin de nature en pleine mutation !

Dans le cadre d’une balade commandée par Aquitanis, les éclaireurs vous feront également découvrir le parc social Aquitanis.

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