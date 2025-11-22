Balade urbaine à la Bastide : « Une épopée de la rive droite » Quartier Bastide (Lieu de RDV communiqué à l’inscription) Bordeaux 22 et 29 novembre Gratuit

Une balade ouvert à tous les publics et spécialement adaptée aux PMR

Balade gratuite et spécialement réadaptée pour accueillir tous les publics en situation de handicap physique.

Balade organisée par la mairie de Bordeaux, dans le cadre de la 15aine de l’égalité.

En deux siècles la rive droite a été, parfois en même temps, un marais, une zone industrielle, une étoile ferroviaire et un quartier résidentiel. Les éclaireurs urbains vous feront découvrir l’évolution du quartier de la Bastide Benauge. De constructions en personnalités, Moni et Taha vous montreront comment l’action sociale continue de façonner ce quartier “village” en pleine transformation. Du pinson du marais au Pinçon de la Cité, laissez-les vous conter cette épopée de la rive droite !

Début : 2025-11-22T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T16:00:00.000+01:00

Quartier Bastide (Lieu de RDV communiqué à l’inscription) Thiers Benauge Bastide Niel Bordeaux 33100 Gironde