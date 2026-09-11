Balade urbaine : à la découverte des jardins de l’Estuaire et du jardin du Rail, Café des marchandises, Nantes

Informations pratiques

Balade urbaine : à la découverte des jardins de l’Estuaire et du jardin du Rail Samedi 19 septembre, 10h00 Café des marchandises Loire-Atlantique

Sur inscription – 20 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Ici, sur d’anciennes emprises ferroviaires longtemps occupées par les rails, les infrastructures logistiques et les activités industrielles, un grand paysage prend forme : ce sontles jardins de l’Estuaire. Leur dessin, long et linéaire, raconte une histoire, celle de ses deux héritages : le fleuve et le rail.

Partez en balade à la découverte des jardins de l’Estuaire et de leur histoire avec les paysagistes-concepteurs (Atelier Jacqueline Osty et associés – AJOA).

Informations pratiques :

Point de départ : Café des marchandises, 12 rue des marchandises, 44200 Nantes

Point d’arrivée : rue Saint-Domingue, 44200 Nantes

Distance et durée approximative : 1,5km / 2 heures

Point d’eau et sanitaires : au départ et à l’arrivée

Accessibilité PMR : oui

Café des marchandises 12 rue des marchandises, 44200 Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.instagram.com/lecafedesmarchandises/ [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/JEP2026-samoa »}] Lieu de d’information et de médiation du projet urbain de l’île de Nantes et café convivial au coeur du nouveau quartier République

Ici, sur d’anciennes emprises ferroviaires longtemps occupées par les rails, les infrastructures logistiques et les activités industrielles, un grand paysage prend forme…

© Iris Pictures/Samoa