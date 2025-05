Balade urbaine à Laon – Laon, 21 mai 2025 14:00, Laon.

Une balade gratuite à Laon !

(Re)découvrez le quartier Champagne-Moulin roux, mercredi 21 mai après-midi, lors d’une balade urbaine autour de l’architecture et des paysages. Comment le quartier a su évoluer pour s’adapter et répondre aux défis des transitions écologiques et climatiques ?

Le CAUE de l’Aisne, en partenariat avec la Cité éducative et l’OPAL, vous donne rendez-vous à l’église Notre-Dame du Sauvoir *, point de départ d’un itinéraire de 2h à la découverte du quartier. Munissez-vous de votre appareil photo pour participer au concours photos Champagne Moulin roux, en transitions ! et tentez de gagner un des nombreux lots, dont un vol en avion au-dessus de la ville.

Une balade proposée par le CAUE de l’Aisne dans le cadre de La Semaine de l’environnement organisée par la Ville de Laon.

RV à l’église du Sauvoir à 14h ! 0 .

Rue Pierre Curtil

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 00 03 virginie.dupont@caue02.com

