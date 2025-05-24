Balade urbaine à Pessac : Rythmes de la ville et murmures de la nature Pessac Pessac

Balade urbaine à Pessac : Rythmes de la ville et murmures de la nature 24 mai – 20 septembre, certains samedis Pessac Gironde

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-24T14:30:00 – 2025-05-24T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Foisonnante d’histoires et de cultures, Pessac se dessine et se peint, se récite et se chante, s’inspire et s’écoute… Les hautes tours de la cité de Saige regorgent de secrets et de recoins, dont les habitants venus d’ici et d’ailleurs ont fait leur refuge ; laissant sur les murs, leurs récits et leurs empreintes.

Du théâtre de verdure au parc Razon, suivez les pas de Mylène et Shukrie le long du serpentin, pour découvrir la grande diversité de ce quartier plein de surprises.

Nos balades urbaines sont animées par des « éclaireurs urbains », des habitants éloignés de l’emploi formés à la médiation et embaucher dans une démarche d’insertion professionnelle. Plus d’infos : https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/

Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro. Patrimoine balade