Balade urbaine à Saint-Michel : Un quartier au cœur de l’engagement Bordeaux Sud Bordeaux

Balade urbaine à Saint-Michel : Un quartier au cœur de l’engagement Bordeaux Sud Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Balade urbaine à Saint-Michel : Un quartier au cœur de l’engagement Samedi 20 septembre, 10h30 Bordeaux Sud Gironde

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Connaissez-vous l’ESS ? Savez vous quelles sont les structures qui se cachent derrière ce terme que l’on connait sans en mesurer toujours le sens ? Alors suivez-nous ! Nos éclaireurs urbains vous aideront à mieux cerner ce concept en plein expansion lors d’une balade dans le quartier Saint-Michel. Ils vous feront changer de regard sur ce qu’on nomme l’Economie Sociale et Solidaire en partant à la rencontre de ses nombreuses associations aux actions engagées. Vous serez surpris par l’ADN de solidarité et de partage qui compose la vie de ce quartier.

Nos balades urbaines sont animées par des « éclaireurs urbains », des habitants éloignés de l’emploi formés à la médiation et embaucher dans une démarche d’insertion professionnelle. Plus d’infos : https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/

Bordeaux Sud Rue des douves, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balade/saint-michel-4/ »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-07-28T09:40:26.194Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « contact.bx@alternative-urbaine.com », « response »: {« passId »: 336077442, « isPending »: false, « addressId »: 234347}, « venueId »: 152003, « description »: « Connaissez-vous lu2019ESS ? Savez vous quelles sont les structures qui se cachent derriu00e8re ce terme que lu2019on connait sans en mesurer toujours le sens ? Alors suivez-nous ! Nos u00e9claireurs urbains vous aideront u00e0 mieux cerner ce concept en plein expansion lors du2019une balade dans le quartier Saint-Michel. Ils vous feront changer de regard sur ce quu2019on nomme lu2019Economie Sociale et Solidaire en partant u00e0 la rencontre de ses nombreuses associations aux actions engagu00e9es. Vous serez surpris par lu2019ADN de solidaritu00e9 et de partage qui compose la vie de ce quartier. », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-28T09:40:25.930Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Prix libre », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1686988, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-28T09:40:26.048Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 379130634, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 15, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758357000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-28T09:40:26.193Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/336077442 »}] [{« link »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/ »}]

Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro. Patrimoine Histoire

André Sobreira