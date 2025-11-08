Balade urbaine à Saint Michel : « Un quartier au cœur de l’engagement » Quartier Capucins Bordeaux

Balade urbaine à Saint Michel : « Un quartier au cœur de l'engagement » Samedi 8 novembre 2025, 10h30

Quartier Capucins Bordeaux

Prix libre

Début : 2025-11-08T10:30:00 – 2025-11-08T12:00:00

Connaissez-vous l’ESS ? Savez vous quelles sont les structures qui se cachent derrière ce terme que l’on connait sans en mesurer toujours le sens ? Alors suivez-nous ! Nos éclaireurs urbains vous aideront à mieux cerner ce concept en plein expansion lors d’une balade dans le quartier Saint-Michel. Ils vous feront changer de regard sur ce qu’on nomme l’Economie Sociale et Solidaire en partant à la rencontre de ses nombreuses associations aux actions engagées. Vous serez surpris par l’ADN de solidarité et de partage qui compose la vie de ce quartier.

Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin vers l’emploi. histoire patrimoine

