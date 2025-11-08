Balade urbaine à Saint Michel : « Un quartier au cœur de l’engagement » Quartier des Capucins / Bordeaux / Gironde Bordeaux Samedi 8 novembre, 10h30 Prix libre

Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin vers l’emploi.

Connaissez-vous l’ESS ? Savez vous quelles sont les structures qui se cachent derrière ce terme que l’on connait sans en mesurer toujours le sens ? Alors suivez-nous ! Nos éclaireurs urbains vous aideront à mieux cerner ce concept en plein expansion lors d’une balade dans le quartier Saint-Michel. Ils vous feront changer de regard sur ce qu’on nomme l’Economie Sociale et Solidaire en partant à la rencontre de ses nombreuses associations aux actions engagées. Vous serez surpris par l’ADN de solidarité et de partage qui compose la vie de ce quartier.

Début : 2025-11-08T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T12:00:00.000+01:00

https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balade/saint-michel-4/ 0767791713 contact.bx@alternative-urbaine.com

Quartier des Capucins / Bordeaux / Gironde Marché des Capucins Bordeaux Sud Bordeaux 33800 Gironde