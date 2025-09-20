Balade urbaine : architecture thermale Office du tourisme et du thermalisme Dax

Gratuit. Réservation obligatoire. Effectif limité. Visite avec audiophone : merci de prévoir dans la mesure du possible de venir avec vos propres écouteurs

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:15:00

L’office intercommunal de tourisme et du thermalisme du Grand Dax vous propose de découvrir quatre facettes de l’histoire patrimoniale de Dax.

Cette balade axée sur l’architecture thermale vous amènera dans la seconde moitié du XXème siècle, à une période où l’architecture thermale évolue, comme dans bon nombre de villes d’eaux… Elle se veut plus moderne, plus fonctionnelle et plus en adéquation avec une clientèle qui, elle aussi, a changé…

Parcours commenté par une guide-conférencière.

Office du tourisme et du thermalisme 11 cours Foch, 40100 Dax Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 56 86 86 http://www.dax-tourisme.com

© Ateliers Jean Nouvel