Balade urbaine « Architectures du quotidien au XIXe siècle » Centre ancien de L’Isle-sur-la-Sorgue Saumane-de-Vaucluse

Balade urbaine « Architectures du quotidien au XIXe siècle » Centre ancien de L’Isle-sur-la-Sorgue Saumane-de-Vaucluse samedi 18 octobre 2025.

Balade urbaine « Architectures du quotidien au XIXe siècle » Samedi 18 octobre, 11h00 Centre ancien de L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Sur inscription, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T11:00 – 2025-10-18T12:30

Fin : 2025-10-18T11:00 – 2025-10-18T12:30

Par la Direction du Patrimoine de l’Isle-sur-la-Sorgue, en partenariat avec la fondation Villa Datris

Lors de cette balade urbaine, vous pourrez poser un regard curieux sur quelques édifices du XIXe siècle qui illustrent les grands changements de ce siècle : la

gare, les maisons bourgeoises comme la Villa Datris, ou encore les usines, qui s’installent hors du centre ancien créant ainsi de nouveaux lieux de vie.

RDV à la Villa Datris, 7 avenue des 4 otages (places limitées, inscriptions au 04 90 95 23 70)

Centre ancien de L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue Saumane-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490952370 »}]

Par la Direction du Patrimoine de l’Isle-sur-la-Sorgue, en partenariat avec la fondation Villa Datris

© Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue