Balade urbaine Art Déco Le Rize Villeurbanne

Balade urbaine Art Déco Dimanche 19 octobre, 10h30 Le Rize Métropole de Lyon

Les balade sont limitées à 25 personnes. Ouverture des inscriptions un mois avant depuis notre site internet.

Début : 2025-10-19T10:30:00 – 2025-10-19T12:00:00

Fin : 2025-10-19T10:30:00 – 2025-10-19T12:00:00

A l’occasion des 100 ans de l’Art déco, ouvrons les yeux sur ce style architectural dans notre ville

Construit dans les années 1930, le quartier des Gratte-ciel est un bel exemple de déclinaison du style Art déco dont la naissance est associée à l’Exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels qui s’est tenue à Paris en 1925. Mais il y a bien d’autres traces architecturales de cette époque à découvrir ailleurs dans la ville : ouvrons l’œil ensemble pour repérer ce style si caractéristique.

Le Rize 23-25 rue Valentin-Haüy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 57 17 17 Ouvert depuis 2008, le Rize a pour vocation de transmettre un récit commun de la ville, construit à partir des archives, des mémoires des habitants et des travaux des chercheurs associés. En travaillant à faire connaître et reconnaître les cultures des Villeurbannais, le Rize contribue à la cohésion sociale : « faire société » à partir du partage des mémoires et de la compréhension du « vivre ensemble » dans les villes d'aujourd'hui.

Passerelle entre passé et présent, entre local et universel, le Rize aide à mieux comprendre la ville d’aujourd’hui et à imaginer celle de demain. Le Rize ne possède pas de parc de stationnement, privilégiez les transports en commun (Itinéraire TCL) :

Métro Ligne A | arrêt Gratte-Ciel (à 15 mn à pied)

Bus C3 | arrêt Blanqui-Centre mémoires & société

Bus C11 | arrêt Arago

Bus C26 | arrêt Grandclément

Bus 198 | arrêt Grandclément

Tram T3 | arrêt Reconnaissance Balzac

Vélo’v | « Mémoires & société » rue Valentin-Haüy

