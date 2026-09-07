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Balade urbaine artistique, Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Saint-Priest

Balade urbaine artistique, Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque François Mitterrand
Adresse
Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest
Ville
69800 Saint-Priest
Département
Rhône

Balade urbaine artistique Samedi 19 septembre, 14h30, 17h30 Médiathèque François Mitterrand Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition Artothèque Expo’Commerces, nous vous proposons de découvrir les secrets des oeuvres exposées chez les commerçants lors d’une visite commentée.

Médiathèque François Mitterrand Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Centre-Ville / Gare / Garibaldi Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 81 92 21 50 https://www.bm-saint-priest.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-saint-priest.fr »}]
Dans le cadre de l’exposition Artothèque Expo’Commerces, nous vous proposons de découvrir les secrets des oeuvres exposées chez les commerçants lors d’une visite commentée.

©Ville de Saint-Priest

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