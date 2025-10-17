Balade urbaine au cœur de Juan-les-Pins Office du tourisme Juan-les-Pins Antibes

Balade urbaine au cœur de Juan-les-Pins Office du tourisme Juan-les-Pins Antibes vendredi 17 octobre 2025.

Gratuit et sur inscription, Réservation obligatoire avant le 16 octobre à 14h auprès de l’Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins

La ville d’Antibes vous propose une balade urbaine guidée à Juan-les-Pins, pour découvrir les trésors cachés de cette station emblématique de la Côte d’Azur.

Au fil d’un parcours original, plongez dans l’ambiance chic et détendue de Juan-les-Pins : ses villas Art déco, ses jardins ensoleillés, ses plages mythiques et son héritage jazz. Une invitation à flâner entre mer et histoire, dans un décor où le charme opère à chaque coin de rue.

Cette visite guidée vous propose une immersion dans l’histoire de la station, depuis sa création au XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Vous découvrirez les joyaux architecturaux qui séduisirent Maupassant et Monet lors de leurs séjours sur la Côte :

-Les villas de la Belle Époque et leurs jardins luxuriants;

-Les palais et dancings des Années Folles, fréquentés par les célébrités du monde entier;

-La Pinède Gould, haut lieu du jazz, qui a vu défiler les plus grandes étoiles de la scène musicale.

Office du tourisme Juan-les-Pins 60 chemin des sables Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Balade urbaine à Antibes Juan-Les-Pins : entre élégance balnéaire et douceur méditerranéenne

©Fred_Laures