Balade urbaine au Grand Parc : un quartier aux 1001 facettes Bordeaux nord Bordeaux

Prix libre

Début : 2025-05-17T10:45:00 – 2025-05-17T12:15:00

Fin : 2025-08-23T10:30:00 – 2025-08-23T12:00:00

Terre de diversité, terre de verticalité… Entre vertige des façades et verdure surprenante, Frédéric vous invite à dépasser le labyrinthe des tours et vous emmène cheminer dans ses sentiers arborés. Partez à la rencontre de toutes celles et ceux qui font vivre cette ville dans la ville, ce village tout en hauteur à quelques encablures du Triangle d’Or. Un recoin inconnu et verdoyant d’un Bordeaux trop souvent contourné !

Bordeaux nord Grand Parc Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine

Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin vers l’emploi. Patrimoine balade