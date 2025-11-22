Balade urbaine au Grand Parc : « Un quartier aux 1001 facettes » Quartier Grand Parc (Lieu de RDV communiqué à l’inscription) Bordeaux 22 et 26 novembre Gratuit

Une balade gratuite et spéciale pour mettre en lumière les associations qui œuvrent pour l’égalité, l’insertion socio-professionnelle et contre les discriminations sous toutes ses formes.

Balade organisée par la mairie de Bordeaux, dans le cadre de la 15aine de l’égalité.

Terre de diversité, terre de verticalité… Entre vertige des façades et verdure surprenante, Frédéric vous invite à dépasser le labyrinthe des tours et vous emmène cheminer dans ses sentiers arborés. Partez à la rencontre de toutes celles et ceux qui font vivre cette ville dans la ville, ce village tout en hauteur à quelques encablures du Triangle d’Or. Un recoin inconnu et verdoyant d’un Bordeaux trop souvent contourné !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T16:30:00.000+01:00

https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balade/grand-parc-15ene-de-legalite/ contact.bx@alternative-urbaine.com 0767791713

Quartier Grand Parc (Lieu de RDV communiqué à l’inscription) Grand Parc Grand Parc Bordeaux 33300 Gironde