Balade urbaine ‘Chantilly d’hier à aujourd’hui, voyage en cartes postales’, place Omer Vallon Chantilly, Chantilly

Informations pratiques

Balade urbaine ‘Chantilly d’hier à aujourd’hui, voyage en cartes postales’ Dimanche 20 septembre, 10h30 place Omer Vallon Chantilly Oise

RDV devant l’Office de tourisme, 73 rue du Connétable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Et si les cartes postales devenaient des fenêtres ouvertes sur le passé ?

Au cours de cette balade en centre ville, la conférencière vous invite à découvrir la ville à travers une sélection de cartes postales anciennes, principalement des années 1910. À chaque étape, les images d’hier dialoguent avec les paysages d’aujourd’hui, offrant un regard inédit sur l’évolution des rues, des places et des monuments pour mieux comprendre les transformations urbaines, sociales et architecturales qui ont façonné la ville au fil des décennies.

place Omer Vallon Chantilly place Omer Vallon Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Et si les cartes postales devenaient des fenêtres ouvertes sur le passé ?

© ville de Chantilly