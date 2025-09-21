Balade urbaine dans le centre historique Gare du Raincy – Villemomble – Montfermeil Villemomble

Parcours pédestre de 3km pour visiter des demeures d’exception villemombloises (avec un guide-conférencier). Rendez-vous à la gare côté rue Carnot à 14h30. Réservation sur exploreparis.fr

Le château du XVIIIe siècle est toujours là mais son parc a laissé la place à de belles villas ornées de céramiques, de faïences, de briques vernissées, au milieu de vastes jardins.

De la gare du Raincy-Villemomble au château de Villemomble, 3km et 2 heures de balade pour découvrir des maisons de charme, un théâtre, une église. Celles et ceux qui le souhaitent pourront visiter le château où nous terminerons notre parcours.

Cette balade sera animée par Frédérique Bonnélie, présidente de la commission Randonnées Patrimoine.

Gare du Raincy – Villemomble – Montfermeil Rue Carnot 93250 Villemomble Villemomble 93250 Seine-Saint-Denis Île-de-France

@ Mairie de Villemomble