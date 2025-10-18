Balade urbaine dans le Vieil Antibes Place des Martyrs de la Résistance à Antibes Antibes

Balade urbaine dans le Vieil Antibes Samedi 18 octobre, 11h00, 15h00 Place des Martyrs de la Résistance à Antibes Alpes-Maritimes

Gratuit, 25 places maximum. Réservation obligatoire avant le 16 octobre à 14h auprès de l’Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins par mail : accueil@antibesjuanlespins.com ou téléphone +33 (0)4 22 10 60 01.

https://www.antibes-juanlespins.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:30:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

Thème : « Venez explorer la ville avec les yeux de l’architecte ! »

Les architectes de l’agence « Histoire de » vous invitent à une immersion urbaine originale, à travers des balades commentées qui dévoilent la ville avec sensibilité et profondeur.

En marchant aux côtés d’un professionnel du bâti, vous découvrirez comment l’architecture façonne notre quotidien, entre héritage, usages et transformations contemporaines.

Munis d’un livret-jeu et guidés par une architecte, les participants partiront à la découverte des époques, des matériaux et des formes qui composent la ville et racontent son histoire.

Place des Martyrs de la Résistance à Antibes Place des Martyrs de la Résistance, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 (0)4 22 10 60 01 https://www.antibes-juanlespins.com/ Depuis sa rénovation achevée fin 2019, la Place des Martyrs de la Résistance s'est métamorphosée en un espace à la fois convivial, mémoriel et contemporain, situé à l'entrée du Vieil Antibes et bordé par le nouvel éco quartier Marenda-Lacan. zone piétonne, présence de parkings à proximité.

©mairie_antibes