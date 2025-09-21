Balade urbaine dans les voyettes de Carvin Journées européennes du patrimoine Carvin

Rue Saint Druon Parking Saint Druon Carvin Pas-de-Calais

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Plongez au cœur de Carvin en empruntant ses voyettes, ces ruelles mystérieuses qui relient passé et présent.

Avec ses 2100 hectares dont seuls 580 sont bâtis, Carvin est une ville à la campagne. Forte de ce patrimoine naturel exceptionnel, Carvin s’affirme chaque jour comme une ville verte, agréable, responsable et durable. En quelques années, elle s’est profondément transformée, embellie afin de réunir toutes les conditions du bien vivre au quotidien.

La nature est au cœur de la cité les parcs, les squares, les espaces verts sont autant de lieux propices aux promenades, à la détente, à la découverte de la faune et de la flore. Ses espaces publics ont été durablement repensés et soignés pour contribuer à la qualité de la ville, et de la vie, pour tous. Carvin ma ville, mon jardin , c’est enfin un art de vivre qui encourage chacun à améliorer le cadre de vie par le respect et l’entretien de l’espace public, comme un bien commun qui appartient, et profite à tous.

Les voyettes constituent un aspect folklorique de Carvin et un réel intérêt de promenade. D’une largeur de 75 cm à un peu plus d’un mètre, mises bout à bout, elles représentent encore un réseau d’une quinzaine de kilomètres de chemins, traversant la ville de part en part aux endroits les plus inattendus.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, laissez-vous guider pour une découverte insolite et pleine de charme.

Au programme

– Départ du parking Saint Druon

– Parcours d’environ 1h30 à pied

– Haltes commentées patrimoines et jardins cachés, sites historiques

– Anecdotes surprenantes sur la vie de Carvin au fil des siècles

Pourquoi participer ?

– Voir Carvin autrement, hors des grands axes fréquentés

– Partager un moment convivial en famille ou entre amis

– Découvrir des trésors cachés et des histoires oubliées

– Célébrer la richesse de notre patrimoine local

– Découvrir des chemins et des racourcis pour traverser la ville .

Rue Saint Druon Parking Saint Druon Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66

English :

Immerse yourself in the heart of Carvin as you explore its voyettes, mysterious alleyways that link past and present.

German :

Tauchen Sie in das Herz von Carvin ein, indem Sie die voyettes, die geheimnisvollen Gassen, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbinden, durchqueren.

Italiano :

Immergetevi nel cuore di Carvin passeggiando per le sue « voyettes », misteriosi vicoli che collegano passato e presente.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de Carvin paseando por sus « voyettes », misteriosas callejuelas que enlazan pasado y presente.

L’événement Balade urbaine dans les voyettes de Carvin Journées européennes du patrimoine Carvin a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme de Lens-Liévin