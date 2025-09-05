Balade urbaine de la Ferme du Paysan Urbain au Bois de Charonne Ferme du Paysan Urbain Paris

Ferme du Paysan Urbain

Une serre de 660 m2, des bâtiments en bois, des espaces de culture comestibles, une zone refuge pour la biodiversité, un jardin pédagogique, un poulailler et un composteur de quartier… La ferme se veut à la fois productive, bucolique et sauvage. Que ce soit par ses missions sociales d’insertion et d’éducation, sa gestion de l’environnement, ses activités de production, l’encadrement des bénévoles, le Paysan Urbain démontre que l’agriculture en ville, même sur de petits espaces, à un rôle alimentaire et social à jouer.

Visite guidée par Mathis Moinard.

Bois de Charonne

Ce nouveau parc-promenade de 3,5 hectares longe la petite ceinture, entre le cours de Vincennes et la rue du Volga. 7 500 arbres et plants forestiers plantés sur cet espace acquis par la Ville de Paris en 2022. Un investissement majeur, dont une partie a été financée par le Budget Participatif. Avec un grand bosquet, des clairières et des prairies, les visiteurs peuvent à présent profiter de la nature et du frais, se détendre et se promener parmi des essences d’arbres indigènes ou régionales : des chênes, des bouleaux et des pins sylvestres. Des plantes méditerranéennes adaptées au changement climatique font aussi partie de l’aménagement avec des chênes-lièges, des chênes verts, des néfliers et même quelques oliviers. Le projet répond à de nombreux enjeux écologiques : réduire la température dans le quartier (jusqu’à 4 °C) et créer un nouveau réservoir de biodiversité. D’ailleurs, si vous prêtez bien l’oreille, la petite ceinture est un repaire chantant : il accueille une multitude d’oiseaux.

Visite guidée par Jean-Christophe Lucas.

Le programme de cette soirée Ciné-Jardins :

17h – RDV au 14 rue Stendhal, Paris 20e, pour une visite guidée de la ferme de Charonne (Le Paysan urbain)

18h – Promenade urbaine : Départ de la ferme de Charonne, étape au jardin partagé du 56 rue Saint-Blaise, arrivée au Bois de Charonne.

19h30 – Buffet participatif (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 – Projection du film « Princesse Mononoké » (Hayao Miyazaki / 1997 / 133 min)

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le vendredi 05 septembre 2025

de 17h00 à 19h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Ferme du Paysan Urbain 14 rue Stendhal 75020 Paris

https://cine-jardins.fr/edition-2025/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/