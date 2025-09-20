BALADE URBAINE : découverte de la Ville Basse « du centre à Pont d’Aubenas » Château d’Aubenas Aubenas

Places limitées à 25 personnes

Dans le cadre du classement du centre-ville d’Aubenas en Site Patrimonial Remarquable (SPR) deux parcours de découverte du patrimoine d’Aubenas sont proposés :

– VILLE HAUTE, circuit dans le centre historique,

– VILLE BASSE, du centre à Pont d’Aubenas.

Cette démarche permet de comprendre comment le SPR a été étudié et reconnu par les instances nationales afin de constituer cette servitude de protection et de valorisation.

La visite sera accompagnée par l’équipe en charge de l’étude (architecte et paysagiste), qui partagera son regard et ses analyses sur l’histoire, la cohérence et l’avenir du centre-ville.

Infos pratiques :

– Horaire : départ 14h

– Lieu de RDV : place de l’Hôtel de ville (devant le château des Montlaur)

– Prix : évènement gratuit

– Durée estimée : 2h

– Public : tout public mais attention car le parcours comporte un dénivelé important et peut ne pas être adapté aux personnes qui ont des difficultés à marcher.

– Nombre de participants : visite limitée à 25 personnes (il est conseillé de s’inscrire à l’avance)

– Pour l’inscription : soit par mail à accueil.urbanisme@mairie-aubenas.fr soit par téléphone au 04 75 87 84 31 (service urbanisme de la ville d’Aubenas).

Château d’Aubenas Place de l’hôtel de ville, 07200 Aubenas, Ardèche Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 28 70 86 15 http://www.lechateauaubenas.com [{« link »: « mailto:accueil.urbanisme@mairie-aubenas.fr »}] Le château d’Aubenas domine la ville et la rivière Ardèche. Son origine remonte à la fin du XIIIe siècle. Au fil des siècles, le bâtiment est agrandi et remanié en fonction des usages. Aujourd’hui, il accueille le Centre d’Art Contemporain et du Patrimoine d’Aubenas qui propose 5 à 7 expositions temporaires. Accès piéton. 2 places PMR sont mises à disposition au pied du Château. 90% des espaces du Château sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

