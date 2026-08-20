Balade urbaine : des stèles historiques aux projets Agenda 2030, Arènes Municipales Roger Itier, Vendargues

Informations pratiques

Balade urbaine : des stèles historiques aux projets Agenda 2030 Dimanche 20 septembre, 10h00 Arènes Municipales Roger Itier Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Partez pour une balade à la découverte des stèles et des projets inscrits dans l’Agenda 2030 de la commune.

Plus d’informations sur vendargues.fr.

Arènes Municipales Roger Itier 6 rue du Salaison 34740 Vendargues Vendargues 34740 Hérault Occitanie

Balade au gré des stèles et des projets agenda 2030