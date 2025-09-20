Balade urbaine du quartier de la MSH Paris Nord MSH Paris Nord Saint-Denis

Gratuit et ouvert à tous·tes

Jean-Jacques Clément de l’association Mémoire vivante de La Plaine vous propose de découvrir le quartier rue Proudhon/avenue Wilson jusqu’à la rue de la Montjoie avec une attention sur l’histoire de la rue Saint-Just, point central du village de La Plaine. L’accent est mis sur l’architecture d’hier (ses traces sur l’avenue Wilson, les Magasins Généraux, l’ex théâtre Belle Étoile…) et d’aujourd’hui (la tour Castro, la MSH Paris Nord, le Campus Condorcet…).

> retrouver l'ensemble de la programmation de la journée à la MSH Paris Nord

Circuit « Balade urbaine du quartier de la MSH Paris Nord »

© Flavie Jeannin