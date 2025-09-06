Balade urbaine du Square Toussaint-Louverture aux serres du Paysan Urbain Square des Amandiers Paris

Balade urbaine du Square Toussaint-Louverture aux serres du Paysan Urbain Square des Amandiers Paris samedi 6 septembre 2025.

Le chemin était autrefois sinueux, avec de vieux amandiers qui faisaient des fleurs au printemps et des fruits en été. Maintenant, de jolis cerisiers ont pris place dans ce square, illuminant le jardin de leurs fleurs apaisantes. On peut également y trouver des chênes centenaires, des oliviers qui changent au cours des saisons et des bouleaux ornés de feuilles argentées, accompagnés de lavandes et pour couronner le tout, un cèdre et du romarin sauvage. L’amphithéâtre de verdure offre les sons du Conservatoire de Musique attenant au jardin, et accueille la projection de Ciné-Jardins qui propose également une visite des initiatives de végétalisation du quartier Amandiers : jardin partagé, ruches et composteur du centre social La 20e Chaise, serres de la rue Sorbier gérées par l’association Le Paysan Urbain.

Le programme de la soirée :

17h – Atelier compostage avec Mouloud Messaoudi (Centre social La 20e Chaise)

18h – Visite guidée des initiatives végétalisées du quartier Amandiers : jardin partagé et composteur collectif du centre social La 20e Chaise, serres du Paysan Urbain au 20 rue Sorbier.

19h30 – Buffet participatif au Square Toussaint Louverture (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 – Projection du film « Le Règne Animal » de Thomas Cailley / 2023 / 130 min

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le samedi 06 septembre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-09-06T18:00:00+02:00_2025-09-06T19:30:00+02:00

Square des Amandiers 47, rue des Cendriers 75020 M°2 ou M°3 : Ménilmontant ou Père Lachaise (RDV près de l’écran)Paris

https://cine-jardins.fr/edition-2025/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/