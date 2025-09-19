Balade urbaine et patrimoniale au Lamentin avec le CAUE Église de la Sainte-Trinité Lamentin

Balade urbaine et patrimoniale au Lamentin avec le CAUE Église de la Sainte-Trinité Lamentin vendredi 19 septembre 2025.

Balade urbaine et patrimoniale au Lamentin avec le CAUE Vendredi 19 septembre, 08h30 Église de la Sainte-Trinité Guadeloupe

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

Les richesses du Lamentin : un parcours architectural proposé par le CAUE

Le Lamentin vous ouvre les portes de son centre-bourg pour une balade architecturale unique. Suivez ce circuit pour admirer un patrimoine qui raconte l’histoire de la ville, à travers ses bâtisses traditionnelles, les créations distinctives de l’architecte Ali-Tur et l’architecture contemporaine.

Église de la Sainte-Trinité Rue de la Republique, 97129 Lamentin, France Lamentin 97129 Guadeloupe

Cette église, construite par l'architecte Ali Tur, rompt avec l'architecture traditionnelle créole et fait partie des premiers bâtiments élevés en béton armé en Guadeloupe, dans le style Art Déco. Conçu selon un plan basilical et de proportions modestes, l'édifice se compose d'une nef centrale flanquée de bas-côtés et d'un choeur. On y relève un vocabulaire architectural recherché, déclinant un rythme ternaire sur les façades latérales ainsi qu'une symétrie parfaite de la façade principale. La décoration intérieure est sobre et cohérente avec le style Art Déco manifesté à l'extérieur. Certains éléments fixes (bénitiers, chaires) ont été dessinés par Ali Tur.

Voyage au cœur du patrimoine lamentinois

église du Lamentin