Balade urbaine « Habitats cormeillais » Samedi 18 octobre, 16h00 L’Empreinte Val-d’Oise

Gratuit, sans réservation.

Début : 2025-10-18T16:00 – 2025-10-18T17:30

En compagnie d’une guide, arpentez les rues de Cormeilles-en-Parisis pour découvrir différents types d’habitats emblématiques de la ville et de son histoire.

L'Empreinte est la maison du patrimoine de Cormeilles-en-Parisis, ouverte en mai 2025. Ce lieu dédié au territoire et à l'histoire de la ville propose un parcours permanent interactif ainsi que des animations hebdomadaires (visites, ateliers, balades, jeux, etc). En transports en commun : ligne J (gare de Cormeilles-en-Parisis) puis bus 3005 jusqu'à l'arrêt Thibault-Chabrand/Aristide Briand.

Parking gratuit dans la cour de l’établissement.

© Ville de Cormeilles-en-Parisis