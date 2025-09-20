Balade urbaine « Habiter Cognac au fil des siècles » Couvent des récollets Cognac

Balade urbaine « Habiter Cognac au fil des siècles » Samedi 20 septembre, 10h30 Couvent des récollets Charente

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Visite guidée organisée par Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de la Charente en partenariat avec la Ville d’Art et d’Histoire de Cognac.

Du Moyen Âge au XXIe siècle, cette visite propose un voyage dans le temps à travers l’évolution de l’habitat à Cognac. Une découverte de l’architecture du quotidien, reflet des modes de vie d’hier et d’aujourd’hui.

Couvent des récollets 53 rue d’Angoulême, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine Le Couvent des Récollets de Cognac a été fondé le 22 janvier 1612 par la ville de Cognac. Le nombre de religieux était depuis longtemps de 18 à 20 en 1723. Il a été édifié de 1631 à 1635 par le père Roussel. Les travaux ont été achevés de 1641 à 1647 par le père Martial Hardy.

La ville de Cognac achète les bâtiments en 1808 et y installe l’hôtel de ville qui y restera jusqu’en 1892. Puis elle en revend une partie au département en 1820 et celui-ci y installe la sous-préfecture et le tribunal civil qui en partiront en 1858.

Par arrêté du 4 décembre 1951, le puits, trois des travées voutées et l’escalier en fer forgé ont été inscrits au titre des Monuments historiques.

© CAUE de la Charente