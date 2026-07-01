Balade urbaine, Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône, Neuville-sur-Saône

Informations pratiques

Balade urbaine Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône Métropole de Lyon

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

BALADES URBAINES pour découvrir Neuville intra-muros en arpentant les rues avec votre appareil photos – photographier un lieu qui vous inspire et envoyez votre photos à l’adresse mail suivante : neuvillepatrimoine@gmail.com

Un tirage au sort permettra au 3 selectionnés de gagner un livret sur les transports ou sur Neuville au fil du temps!

Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône Place du 8 mai 1945, 69250 Neuville-sur-Saône Neuville-sur-Saône 69250 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:neuvillepatrimoine@gmail.com »}]

Journées européennes du patrimoine

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