Balade urbaine, Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône, Neuville-sur-Saône
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône · Neuville-sur-Saône
Informations pratiques
Balade urbaine Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône Métropole de Lyon
limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
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Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône Place du 8 mai 1945, 69250 Neuville-sur-Saône Neuville-sur-Saône 69250 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:neuvillepatrimoine@gmail.com »}]
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