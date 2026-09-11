Balade urbaine inédite : Bellecombe, le village caché du 6e, 181 avenue Thiers, Lyon

Informations pratiques

Balade urbaine inédite : Bellecombe, le village caché du 6e Dimanche 20 septembre, 15h00 181 avenue Thiers Rhône

Inscriptions en ligne uniquement, entre le 17 août et le 18 septembre – Limité à 70 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Bellecombe, le village caché du 6e

A l’écart des Brotteaux par le chemin de fer, Bellecombe s’est développé comme un véritable village.

Au fil des rues, cette promenade vous invitera à découvrir ce quartier du 6ᵉ avec ses maisons anciennes, ses immeubles faubouriens, ses ateliers disparus, ses lieux insolites comme ses lieux de sociabilité qui ont façonné son caractère bien affirmé. Entre patrimoine bâti, mémoire populaire et transformations urbaines importantes depuis l’Après-guerre et encore en cours, Bellecombe nous révélera son histoire encore trop méconnue.

Balade urbaine commentée par R. BILLARD

181 avenue Thiers 181 avenue Thiers 69006 Lyon Lyon 69006 Bellecombe Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/StQ/t »}]

Bellecombe, le village caché du 6e