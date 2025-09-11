Balade urbaine La ville à l’heure du renouvellement urbain Le Mans

Place des comtes du Maine Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-11 18:00:00

fin : 2025-09-11 20:00:00

2025-09-11

Les urbaniste de Le Mans Métropole vous proposent un parcours à la découverte de projets dans le centre du Mans, qui illustrent une diversité d’interventions en matière d’intensification urbaine.

Place des comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

English :

Le Mans Métropole’s urban planners invite you to discover projects in the center of Le Mans.

German :

Die Stadtplaner von Le Mans Métropole laden Sie zu einem Rundgang ein, um Projekte im Zentrum von Le Mans zu entdecken.

Italiano :

Gli urbanisti di Le Mans Métropole vi accompagnano in un tour di progetti nel centro di Le Mans.

Espanol :

Los urbanistas de Le Mans Métropole le acompañan en un recorrido por los proyectos del centro de Le Mans.

