Balade urbaine La ville à l’heure du renouvellement urbain Le Mans jeudi 11 septembre 2025.
Place des comtes du Maine Le Mans Sarthe
Début : 2025-09-11 18:00:00
fin : 2025-09-11 20:00:00
2025-09-11
Les urbaniste de Le Mans Métropole vous proposent un parcours à la découverte de projets dans le centre du Mans.
Les urbaniste de Le Mans Métropole vous proposent un parcours à la découverte de projets dans le centre du Mans, qui illustrent une diversité d’interventions en matière d’intensification urbaine.
Sur inscription. .
Place des comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
English :
Le Mans Métropole’s urban planners invite you to discover projects in the center of Le Mans.
German :
Die Stadtplaner von Le Mans Métropole laden Sie zu einem Rundgang ein, um Projekte im Zentrum von Le Mans zu entdecken.
Italiano :
Gli urbanisti di Le Mans Métropole vi accompagnano in un tour di progetti nel centro di Le Mans.
Espanol :
Los urbanistas de Le Mans Métropole le acompañan en un recorrido por los proyectos del centro de Le Mans.
