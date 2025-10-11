Balade urbaine La Voie Historique Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Balade urbaine La Voie Historique Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement samedi 11 octobre 2025.

Balade urbaine La Voie Historique

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 14:30:00

2025-10-11

Balades urbaines au Musée d’Histoire de Marseille (MHM).

Partez à la découverte de la Voie historique, axe Est/Ouest de près d’un kilomètre, qui traverse la cité antique de part en part.



En partant de la voie dallée romaine sur le site du Port antique, vous franchirez la porte fortifiée donnant accès à Massalia puis cheminerez à la découverte des principaux monuments présents aux abords de cet ancien tracé antique l’Hôtel de Cabre, la Maison diamantée, la place Daviel et son pavillon sont autant d’étapes sur ce circuit qui se termine sur le parvis de l’église Saint-Laurent en face du fort Saint-Jean.



• Durée 2h

• Réservation obligatoire musee-histoire@marseille.fr ou au 04 91 55 36 89 .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

