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BALADE URBAINE : L’ARCHITECTURE LAVALLOISE COMMENTÉE, La Licorne, Laval

samedi 19 septembre 2026 · La Licorne · Laval

BALADE URBAINE : L’ARCHITECTURE LAVALLOISE COMMENTÉE, La Licorne, Laval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Licorne
Adresse
106 avenue Pierre de Coubertin
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif
Limité à 30 participants

BALADE URBAINE : L’ARCHITECTURE LAVALLOISE COMMENTÉE Samedi 19 septembre, 14h00 La Licorne Mayenne

Limité à 30 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la France Design Week et des Journées Européennes du Patrimoine, cette balade invite le grand public à partir à la découverte des richesses cachées du patrimoine lavallois.
Organisée par l’École de design de Laval et le CAUE de la Mayenne, cette promenade d’environ 3 kilomètres sera guidée et commentée par le CAUE. Elle permettra de découvrir 4 lieux emblématiques de Laval, en explorant les liens entre design, architecture et matériaux.
D’une durée d’environ 3 heures, la balade est ouverte à tous et limitée à 30 participants.

La Licorne 106 avenue Pierre de Coubertin Laval 53000 Les Pommeraies Mayenne Pays de la Loire 02 43 56 41 79 https://www.caue53.com [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=G1dxYEGBXE2Dz5ntni8FRBAORS4oa1hJrtydzvQfrlNUQUs3OFdOTjFPU0pPRUpWS0pEU0JBNTgwTi4u&route=shorturl »}] Dans le cadre de la France Design Week et des Journées européennes du patrimoine, cette balade invite le grand public à partir à la découverte des richesses cachées du patrimoine lavallois.
Organisée par l’École de design de Laval et le CAUE de la Mayenne, cette promenade d’environ 3 kilomètres sera guidée et commentée par le CAUE. Elle permettra de découvrir 4 lieux emblématiques de Laval, en explorant les liens entre design, architecture et matériaux.
D’une durée d’environ 3 heures, la balade est ouverte à tous et limitée à 30 participants.
Dans le cadre de la France Design Week et des Journées Européennes du Patrimoine, cette balade invite le grand public à partir à la découverte des richesses cachées du patrimoine lavallois.

©CAUE53

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