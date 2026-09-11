BALADE URBAINE : L’ARCHITECTURE LAVALLOISE COMMENTÉE, La Licorne, Laval

Informations pratiques

BALADE URBAINE : L’ARCHITECTURE LAVALLOISE COMMENTÉE Samedi 19 septembre, 14h00 La Licorne Mayenne

Limité à 30 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la France Design Week et des Journées Européennes du Patrimoine, cette balade invite le grand public à partir à la découverte des richesses cachées du patrimoine lavallois.

Organisée par l’École de design de Laval et le CAUE de la Mayenne, cette promenade d’environ 3 kilomètres sera guidée et commentée par le CAUE. Elle permettra de découvrir 4 lieux emblématiques de Laval, en explorant les liens entre design, architecture et matériaux.

D’une durée d’environ 3 heures, la balade est ouverte à tous et limitée à 30 participants.

La Licorne 106 avenue Pierre de Coubertin Laval 53000 Les Pommeraies Mayenne Pays de la Loire 02 43 56 41 79 https://www.caue53.com [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=G1dxYEGBXE2Dz5ntni8FRBAORS4oa1hJrtydzvQfrlNUQUs3OFdOTjFPU0pPRUpWS0pEU0JBNTgwTi4u&route=shorturl »}] Dans le cadre de la France Design Week et des Journées européennes du patrimoine, cette balade invite le grand public à partir à la découverte des richesses cachées du patrimoine lavallois.

Organisée par l’École de design de Laval et le CAUE de la Mayenne, cette promenade d’environ 3 kilomètres sera guidée et commentée par le CAUE. Elle permettra de découvrir 4 lieux emblématiques de Laval, en explorant les liens entre design, architecture et matériaux.

D’une durée d’environ 3 heures, la balade est ouverte à tous et limitée à 30 participants.

Dans le cadre de la France Design Week et des Journées Européennes du Patrimoine, cette balade invite le grand public à partir à la découverte des richesses cachées du patrimoine lavallois.

©CAUE53