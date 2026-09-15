Balade urbaine : Le centre-ville en transformation La Fabrique Le Mans
jeudi 19 novembre 2026 · La Fabrique · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Balade urbaine : Le centre-ville en transformation
La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 18:00:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19 2026-12-05
Balade urbaine : Le centre-ville en transformation Les urbanistes de Le Mans Métropole vous proposent un parcours à la découverte de projets qui façonnent le centre-ville d’aujourd’hui
Balade urbaine : Le centre-ville en transformation
Les urbanistes de Le Mans Métropole vous proposent un parcours à la découverte de projets qui façonnent le centre-ville d’aujourd’hui. Une occasion de mieux comprendre les évolutions urbaines en cours et les enjeux qui dessinent la ville de demain.
Lieu du rendez-vous précisé lors de l’inscription. .
La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire lafabrique@lemans.fr
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English :
City Walk: The Downtown Area Under Transformation The urban planners at Le Mans Métropole invite you on a tour to discover the projects that are shaping today’s downtown area
L’événement Balade urbaine : Le centre-ville en transformation Le Mans a été mis à jour le 2026-09-03 par CDT72
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