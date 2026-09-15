Balade urbaine : Le centre-ville en transformation La Fabrique Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Balade urbaine : Le centre-ville en transformation

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 18:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19 2026-12-05

Balade urbaine : Le centre-ville en transformation Les urbanistes de Le Mans Métropole vous proposent un parcours à la découverte de projets qui façonnent le centre-ville d’aujourd’hui

Balade urbaine : Le centre-ville en transformation

Les urbanistes de Le Mans Métropole vous proposent un parcours à la découverte de projets qui façonnent le centre-ville d’aujourd’hui. Une occasion de mieux comprendre les évolutions urbaines en cours et les enjeux qui dessinent la ville de demain.

Lieu du rendez-vous précisé lors de l’inscription. .

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire lafabrique@lemans.fr

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English :

City Walk: The Downtown Area Under Transformation The urban planners at Le Mans Métropole invite you on a tour to discover the projects that are shaping today’s downtown area

L’événement Balade urbaine : Le centre-ville en transformation Le Mans a été mis à jour le 2026-09-03 par CDT72