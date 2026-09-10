Balade urbaine le long des quais du Rhône sur le thème de la santé et précarité à Lyon, hier et aujourd’hui, Place Antonin Jutard, Lyon

Informations pratiques

Balade urbaine le long des quais du Rhône sur le thème de la santé et précarité à Lyon, hier et aujourd’hui 18 et 19 septembre Place Antonin Jutard Rhône

Réservation gratuite sur inscription. Les places étant limitées, un mail de confirmation de votre réservation vous sera envoyé en amont de l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

L’histoire de l’accès aux soins et à la santé des plus précaires à Lyon racontée par les premiers concernés :

Une balade urbaine le long des quais du Rhône mêlant récits historiques et témoignages personnels, pour mieux appréhender l’accès à la santé et aux soins à Lyon lorsque l’on est touchés par la grande précarité.

Le parcours débute devant le caroussel de la Guillotière, et se termine devant l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc.

Cette visite a été écrite dans le cadre du Projet Guide, coordonné par Culture pour tous, avec le soutien du Musée Gadagne, du Musée Lugdunum, de la Direction archéologique de la ville de Lyon, des Archives Municipales et du Théâtre des Célestins.

Ce projet a reçu le soutien de la Ville de Lyon.

Place Antonin Jutard Place Antonin Jutard 69003 Lyon Lyon 69003 Préfecture Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQmW-gT5UDhku4kKFF8ZMSygrSVX9-8bQnczwG7AaI_HHiQ/viewform »}]

L’histoire de l’accès aux soins et à la santé des plus précaires à Lyon racontée par les premiers concernés :

©Muriel Chaulet