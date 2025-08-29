Balade Urbaine Le Pied à l’étrier Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer

Parc Pillier Avenue Roger Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

De jeunes photographes ont sillonné les rues du village, appareil argentique en main, capturant la ville à leur hauteur, avec leur regard curieux et spontané

Une exposition en plein air au parc Pillier.

Cette année, les enfants du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ) sont à l’initiative d’un projet photographique « Le Pied à l’étrier » dans le cadre des Balades Urbaines et mené en collaboration avec l’association Lumière de Nacre.

Depuis le mois de mai, les jeunes photographes ont sillonné les rues de Saint-Aubin, appareil argentique en main, capturant la ville à leur hauteur, avec leur regard curieux et spontané. Ils ont également été initiés au développement photo dans le laboratoire du Cent79, encadrés par Lumière de Nacre.

Au total, 19 clichés seront exposés en plein air au parc Pillier, révélant une vision sensible et poétique de Saint-Aubin.

Vernissage le vendredi 29 août à 17h au parc Pillier

Une exposition à découvrir librement, en extérieur, tout au long des jours suivants. .

Parc Pillier Avenue Roger Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

English : Balade Urbaine Le Pied à l’étrier

Young photographers criss-crossed the village streets, film cameras in hand, capturing the town at their own level, with their curious and spontaneous eye

German : Balade Urbaine Le Pied à l’étrier

Junge Fotografen durchstreiften mit der Silberkamera in der Hand die Straßen des Dorfes und fingen die Stadt auf ihrer Höhe mit ihrem neugierigen und spontanen Blick ein

Italiano :

Giovani fotografi percorrevano le strade del paese con la macchina fotografica in mano, catturando la città al loro livello, con il loro occhio curioso e spontaneo

Espanol :

Jóvenes fotógrafos recorrieron las calles del pueblo, cámara de cine en mano, captando la ciudad a su nivel, con su mirada curiosa y espontánea

