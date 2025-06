Balade urbaine Parking du Bouscarret Maubourguet 4 juillet 2025 17:00

Dans le cadre du projet d’aménagement du Bouscarret, la municipalité vous convie à une balade urbaine animée par le Cabinet Thalarchi. Vous pourrez déambuler, cheminer au travers de ce site emblématique et vous projeter sur ce que pourrait être le futur Bouscarret.

Un moment de convivialité clôturera cette balade.

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 mairie@ville-maubourguet.fr

English :

As part of the Bouscarret development project, the municipality invites you to take part in an urban walk led by Cabinet Thalarchi. Take a stroll through this emblematic site and imagine what the future Bouscarret could be.

The walk will conclude with a convivial moment.

German :

Im Rahmen des Projekts zur Gestaltung von Bouscarret lädt die Stadtverwaltung Sie zu einem Stadtspaziergang ein, der vom Cabinet Thalarchi geleitet wird. Sie können durch diesen symbolträchtigen Ort schlendern und sich vorstellen, wie das zukünftige Bouscarret aussehen könnte.

Ein geselliger Moment wird diesen Spaziergang abschließen.

Italiano :

Nell’ambito del progetto di sviluppo di Bouscarret, il Comune vi invita a partecipare a una passeggiata urbana guidata da Cabinet Thalarchi. Passeggiate in questo sito emblematico e immaginate come potrebbe essere la Bouscarret del futuro.

La passeggiata si concluderà con un momento di convivialità.

Espanol :

En el marco del proyecto de ordenación de Bouscarret, el ayuntamiento le invita a participar en un paseo urbano dirigido por el Gabinete Thalarchi. Pasee por este lugar emblemático e imagine lo que podría ser el futuro Bouscarret.

El paseo finalizará con un momento de convivencia.

