Balade urbaine Musée des arts décoratifs et du design Bordeaux

Balade urbaine Musée des arts décoratifs et du design Bordeaux samedi 18 octobre 2025.

Balade urbaine 18 et 19 octobre Musée des arts décoratifs et du design Gironde

Gratuit. Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:30:00

Fin : 2025-10-19T14:30:00 – 2025-10-19T16:00:00

Le MADD – Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux est en cours de rénovation. Les travaux engagés visent à relier les deux bâtiments du musée, un hôtel particulier et une ancienne prison, les adapter aux exigences d’un musée contemporain tout en préservant leur identité architecturale. En attendant sa réouverture, à l’occasion des Journées nationales de l’architecture, le MADD vous invite à découvrir les liens qui l’unissent à son territoire.

Balade urbaine : à travers l’exploration de l’architecture, de l’urbanisme et des décors, le musée des Arts décoratifs et du Design vous propose de découvrir l’histoire de ses collections. Une balade sensible d’1h30 qui donne l’occasion de mieux comprendre le lien profond qui unit le musée à l’architecture de son territoire.

Musée des arts décoratifs et du design 39 Rue Bouffard, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556101400 https://madd-bordeaux.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-urbaine-jna »}] Siège depuis 1950 du musée des arts décoratifs et du design, l’hôtel de Lalande fut construit en 1779, vraisemblablement par l’architecte bordelais Etienne Laclotte (1728-1812), pour le conseiller Pierre de Raymond de Lalande. L’hôtel fut loué à différents administrations au XIXe siècle, et notamment à la police municipale qui fit édifier en 1885 à l’emplacement des anciens jardins, par l’architecte municipal Marius Faget, une prison pour hommes et femmes. L’hôtel, couvert d’ardoises, est bâti entre cour et jardin. Exception notable, il possède deux cours distinctes, quoique de dimensions réduites, pour les écuries et les offices. Quoique abîmé par ses occupants successifs, l’hôtel comporte un décor d’architecture homogène dans le goût à la grecque, représentatif de goût à l’époque de sa construction.

Le **MADD – Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux** est en cours de rénovation. Les travaux engagés visent à relier les deux bâtiments du musée, un hôtel particulier et une ancienne les …

© MADD Bordeaux – F.Griffon