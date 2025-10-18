Balade urbaine n°1 au Cap d’Antibes – Juan-les-Pins Balade urbaine n°1 au Cap d’Antibes – Devant le domaine de la dilecta. Antibes

Balade urbaine n°1 au Cap d’Antibes – Juan-les-Pins Samedi 18 octobre, 10h00 Balade urbaine n°1 au Cap d’Antibes – Devant le domaine de la dilecta. Alpes-Maritimes

Gratuit, 25 places maximum. Pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter l’office de tourisme par mail ou téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T11:30

Fin : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T11:30

L’Architecte Conseil de la Ville d’Antibes vous invite à découvrir les bâtiments remarquables à travers trois parcours commentés, entre mer et pinède. Cette balade urbaine offre un regard éclairé sur le patrimoine architectural local, mêlant nature, histoire et création contemporaine.

Balade urbaine n°1 au Cap d'Antibes – Devant le domaine de la dilecta. 120 Rte du Phare, 06160 Antibes Antibes 06160 Cap d'Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur Partez à la découverte du Cap d'Antibes à travers une balade urbaine mêlant paysages méditerranéens, architecture remarquable et histoire locale. Ce parcours vous invite à observer les villas emblématiques nichées dans la verdure, témoins d'une époque révolue et d'un art de vivre singulier.

mairie_antibes©