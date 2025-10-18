Balade urbaine n°2 au Cap d’Antibes – Juan-Les-Pins 30 avenue aimé bourreau Antibes

Balade urbaine n°2 au Cap d’Antibes – Juan-Les-Pins Samedi 18 octobre, 14h00 30 avenue aimé bourreau Alpes-Maritimes

Gratuit et par inscription, 25 places maximum. Réservation obligatoire avant le 16 octobre à 14h auprès de l’Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T15:30:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T15:30:00

L’Architecte Conseil vous convie à un nouveau parcours commenté à la découverte des bâtiments remarquables du Cap d’Antibes, nichés entre littoral et pinède.

Ce parcours commenté vous emmènera dans le secteur des avenues Aimé Bourreau, Guy de Maupassant et Jonquet, à la rencontre de villas élégantes et emblématiques, témoins d’un art de vivre singulier :

— La Villa Biella;

— La Villa Ansimonie;

— La Villa Plein Roc.

Au fil de la promenade, vous découvrirez comment ce territoire d’exception a évolué entre préservation du cadre naturel et développement urbain, dans le périmètre protégé du Site Patrimonial Remarquable (SPR) depuis 2018.

Une immersion privilégiée au cœur des enjeux méditerranéens, pour mieux appréhender les défis de la valorisation du patrimoine, de l’aménagement du littoral et de la cohabitation harmonieuse entre nature et bâti, dans un cadre préservé où l’histoire dialogue avec le paysage.

30 avenue aimé bourreau 30 avenue Aimé Bourreau 06160 Antibes Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 04 22 10 60 01 https://www.antibes-juanlespins.com/ [{« type »: « email », « value »: « accueil@antibesjuanlespins.com »}] L’avenue Aimé Bourreau serpente au cœur du prestigieux Cap d’Antibes, dans un environnement résidentiel calme et verdoyant. Elle est bordée de villas élégantes, dont certaines de style néo-provençal ou moderniste, comme la Villa Margina construite dans les années 1930.

Cette voie discrète, proche du littoral, incarne le charme balnéaire et l’architecture raffinée du Cap. On y trouve notamment des propriétés d’exception, comme celle du 46 avenue Aimé Bourreau, une grande villa avec piscine signée par l’architecte Jean-Pierre Marchal. stationnement libre

Parcours commenté avec l’Architecte Conseil de la Ville d’Antibes

