Balade urbaine n°3 au Cap d’Antibes Cap d’Antibes Beach Hotel Antibes

Balade urbaine n°3 au Cap d’Antibes Vendredi 17 octobre, 14h00 Cap d’Antibes Beach Hotel Alpes-Maritimes

Gratuit et sur inscription, 25 places maximum. Réservation obligatoire avant le 16 octobre à 14h auprès de l’Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins.

Début : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T15:30:00

Fin : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T15:30:00

Cette balade urbaine vous emmènera dans le secteur du boulevard Edouard Baudoin à Antibes Juan-les-Pins, à la rencontre de bâtiments emblématiques qui témoignent de l’évolution architecturale de la station balnéaire au fil du XXe siècle :

— L’Hôtel Belles Rives, chef-d’œuvre de l’Art déco, avec ses lignes épurées, ses balcons en ferronnerie et ses façades aux teintes pastel, incarne le luxe des Années folles et l’élégance balnéaire ;

— La Vigie, perchée face à la mer, se distingue par son architecture méditerranéenne aux volumes simples et aux ouvertures généreuses, pensée pour dialoguer avec le paysage marin ;

— Le Provençal, ancien palace monumental, conjugue classicisme et modernité dans une composition symétrique, avec ses colonnades, ses vastes terrasses et son plan en U ouvert sur la mer, reflet des ambitions architecturales de l’entre-deux-guerres.

À travers ces édifices, la promenade révèle les styles, les matériaux et les intentions qui ont façonné le front de mer de Juan-les-Pins, entre villégiature mondaine et innovation urbaine.

Le boulevard Édouard Baudoin, longeant le littoral de Juan-les-Pins, offre une vue imprenable sur la Méditerranée et constitue l'un des axes les plus emblématiques du bord de mer antibois.

Ce secteur est actuellement en pleine transformation dans le cadre d’un vaste projet d’embellissement du littoral intitulé « Un balcon au-dessus de la mer ». L’objectif est de redessiner la promenade en créant des espaces plus ouverts, esthétiques et durables.

Ce boulevard est donc à la fois un lieu de passage, de détente et de découverte architecturale, au cœur de l’identité balnéaire de Juan-les-Pins. parking public à proximité du restaurant Gastronomique Les Pêcheurs.

Invitation à la découverte du patrimoine architectural d’Antibes

©mairie_antibes