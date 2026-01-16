Balade urbaine street art Marseille 3e Arrondissement

Balade urbaine street art

Samedi 7 février 2026 de 10h à 12h.

Samedi 7 mars 2026 de 10h à 12h.

Samedi 11 avril 2026 de 10h à 12h.

Samedi 16 mai 2026 de 10h à 12h.

Samedi 13 juin 2026 de 10h à 12h. 36 Rue Du Jet D’Eau Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Le MauMA est un musée d’art urbain à ciel ouvert situé sur l’arrière port de Marseille. Embarquez pour des balades urbaines à la découverte des œuvres monumentales, de l’univers des artistes, des techniques utilisées ainsi que les coulisses et anecdotes !

Lancé en 2021 par Méta 2 en collaboration avec Marseille Solutions, le MauMA Musée des arts urbains de Marseille est un projet collaboratif de parcours d’art urbain à ciel ouvert, accessible, gratuit pour tou.te.s et qui vise à relier et fédérer les acteur.trice.s locaux.les œuvrant sur le territoire, par une densification des propositions artistiques dans les espaces publics. Ce parcours cartographié, vise les sites et infrastructures existantes, les nouveaux aménagements liés aux plans de rénovation urbaine et les nouvelles constructions d’habitats du secteur de l’arrière-port, territoire s’étalant du centre-ville aux quartiers Nord de la ville de Marseille, nouveau triangle d’art partant du MUCEM, jusqu’au Marché aux Puces en passant par la Friche la Belle de Mai.



Point de départ 36 rue du Jet-d’Eau .

36 Rue Du Jet D’Eau Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 36 71 52 mediation@meta2.fr

English :

MauMA is an open-air urban art museum located in Marseille?s inner harbor. Embark on urban strolls to discover monumental works of art, the world of the artists, the techniques used and behind-the-scenes anecdotes!

