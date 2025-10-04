Balade urbaine sur le risque inondation Quai Saint Bernard Paris

Balade urbaine sur le risque inondation Quai Saint Bernard Paris samedi 4 octobre 2025.

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement durable, PikPik vous propose une balade urbaine autour de la Seine pour s’informer et mieux connaitre le risque inondation. Qu’est ce qu’une inondation ? Comment se caractérise-t-elle ? Comment anticiper, se préparer, réagir ? Quels liens entre ce risque et les pressions sur l’environnement, le changement climatique ?

Quelles sont les causes et conséquences d’une inondation, ses caractéristiques, comment évoluent elles et comment s’y préparer ? Découvrez Paris et la Seine sous un nouvel angle et informez-vous sur la gestion de ces phénomènes naturels.

Le samedi 04 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit

Pour réserver, envoyer un mail à alix.baron-joly@pikpik.org

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-04T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T14:30:00+02:00_2025-10-04T16:00:00+02:00

Quai Saint Bernard Quai saint Bernard 75005 à l’angle de la rue CuvierParis

alix.baron-joly@pikpik.org