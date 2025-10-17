Balade urbaine sur les remparts d’Antibes Porte Marine à Antibes Antibes

Gratuit, 25 places maximum. Pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter l’office de tourisme par mail ou téléphone.

Début : 2025-10-17T14:00 – 2025-10-17T15:30

Fin : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T11:30

La Ville d’Antibes vous invite à découvrir les Remparts à travers une balade urbaine commentée, sur le thème « Entre histoire et horizon ».

Ce parcours permet de retracer les différentes phases de conception et de réalisation des récents travaux d’aménagement, qui ont amené un nouveau souffle à ce site emblématique du patrimoine antibois.

Entre valorisation du bâti historique et ouverture sur le paysage méditerranéen, cette promenade offre un regard éclairé sur les enjeux urbains contemporains et la manière dont l’architecture dialogue avec son environnement.

Porte Marine à Antibes 32 rue Aubernon à Antibes, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 22 10 60 01 https://www.antibes-juanlespins.com/ [{« type »: « email », « value »: « accueil@antibesjuanlespins.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)4 22 10 60 01 »}] Aujourd’hui, la Porte Marine est un point de passage très fréquenté entre le Vieil Antibes et le port Vauban. Elle incarne le lien entre le passé militaire de la ville et son identité maritime, tout en étant intégrée dans le tissu urbain contemporain. Présence de parkings à proximité.

