Balade urbaine Un canal en devenir Coulanges-lès-Nevers

Rendez-vous à l’entrée des Prés de Coulanges, en bas de l’église Coulanges-lès-Nevers Nièvre

Gratuit

Début : 2025-07-16 18:00:00

fin : 2025-07-16 20:00:00

2025-07-16

En arrivant à Nevers, une partie des eaux de la Nièvre est détournée et rejoint la Loire au moyen d’un canal de dérivation.

Découvrons les raisons de cet aménagement né au XIXe siècle et projetons-nous sur son devenir !

Randonnée urbaine en compagnie des animateurs du Contrat Territorial des Nièvres et du Riot et d’une guide conférencière du Pôle Patrimoine et Transmission, ville de Nevers.

Balade urbaine « Un canal en devenir » à COULANGES LES NEVERS le mercredi 16 juillet à 18h. Durée 2h.

Rendez-vous à l'entrée des Prés de Coulanges, en bas de l'église Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

