Balade urbaine une histoire de prostitution Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

Balade urbaine une histoire de prostitution Archives départementales Marseille 3e Arrondissement samedi 13 septembre 2025.

Balade urbaine une histoire de prostitution

Samedi 13 septembre 2025 de 14h à 17h.

Mercredi 17 septembre 2025 de 9h à 12h.

Jeudi 9 octobre 2025 de 9h à 12h. Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-17 12:00:00

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-17 2025-10-09

Une visite du quartier historique de Marseille (Le Panier) à travers une histoire de femmes soumises.

Emboitez le pas du guide historique marseillais Mathias Ben Achour pour une visite curieuse du quartier du Panier à Marseille à travers le récit de la vie des femmes prostituées. De l’Antiquité à nos jours, cette activité n’a jamais cessé. Pourquoi ? Dans quelles conditions exerçaient-elles ?







Une balade atypique qui nous ouvre les secrets de la ville, en lien avec le sujet d’étude de cette année aux Archives et l’exposition temporaire L’Histoire au féminin présentée jusqu’au 25 novembre







Hors les murs





– Samedi 13 septembre à 14 h à 17 h





– Mercredi 17 septembre à 9 h à 12h





– Jeudi 9 octobre à 9 h à 12 h









Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles par email ou téléphone. .

Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 82 00 reservations.archives@departement13.fr

English :

A tour of Marseille’s historic Panier district through the story of submissive women.

German :

Ein Rundgang durch das historische Viertel von Marseille (Le Panier) anhand einer Geschichte über unterwürfige Frauen.

Italiano :

Un tour dello storico quartiere Panier di Marsiglia attraverso la storia delle donne sottomesse.

Espanol :

Un recorrido por el barrio histórico de Marsella (Le Panier) a través de la historia de las mujeres sumisas.

L’événement Balade urbaine une histoire de prostitution Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille