Balade « Vanneries et jeux buissonniers se dévoilent »

Devant l'église Lhommaizé dimanche 2 novembre 2025.

Devant l'église 7 Route de Morthemer Lhommaizé Vienne

Gratuit

2025-11-02

2025-11-02

L’hiver approche, autrefois c’était le temps des veillées où les savoir-faire locaux se transmettaient. Après une première partie en extérieur, nous continuerons en salle par un temps d’échange et de démonstration sur le thème de la vannerie et des jouets buissonniers.

Prévoir bonnes chaussures.

Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. .

Devant l’église 7 Route de Morthemer Lhommaizé 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

