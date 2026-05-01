Binic-Étables-sur-Mer

Balade végétale entre terre et mer, découverte des plantes médicinales

Parc des Bernains Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 11:00:00

fin : 2026-05-06 12:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Venez découvrir les plantes sauvages et médicinales qui nous entourent sur les sentiers. Comment les reconnaître et quelles en sont les usages et réglementation de la cueillette sauvages. A vivre en famille à partir de 5 ans. Organisé par l’association les simples de nos jardins . Site des Bernains, RDV parking Querré. 15€ adulte & à partir de 12 ans. Gratuit pour < 12 ans. A partir de 5 ans. Sur réservation à l'Office de Tourisme. . Parc des Bernains Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade végétale entre terre et mer, découverte des plantes médicinales Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme