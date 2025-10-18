Balade « Vélo Architecto » Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires • IMVT Marseille

samedi 18 octobre 2025.

Balade « Vélo Architecto » Samedi 18 octobre, 13h30 Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires • IMVT Bouches-du-Rhône

En partenariat avec l’ensa•m, une balade « Vélo architecto » vous est proposée par l’association Tchou Terrain au départ de l’IMVT (13h30) afin de rejoindre Luminy et l’ancienne école d’architecture, en passant par la Cité Radieuse de Le Corbusier et les jardins de la Magalone. Un retour vers le centre-ville est prévu dès 17h00.

Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires • IMVT 2, place Jules Guesde 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 91 82 71 00 https://www.marseille.archi.fr/ https://www.facebook.com/ArchiMarseille/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.marseille.archi.fr/actus/jna-2025-les-lieux-qui-ont-fait-lhistoire-de-lecole-darchitecture-de-marseille-samedi-18-octobre-2025/ »}] C’est à la Porte d’Aix, tout près de la gare Saint-Charles et de son campus universitaire que l’Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires (IMVT) a ouvert ses portes en septembre 2023. Issu de la volonté commune de trois écoles : l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille (ENSA-M), l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional d’Aix-Marseille (IUAR) et l’École Nationale Supérieure du Paysage Versailles-Marseille (ENSP), l’IMVT se structure autour d’objectifs partagés.

L’édifice a été conçu et imaginé par une maitrise d’œuvre regroupant plusieurs cabinets d’architectes (NP2F Architectes, Marion Bernard, Point Suprême, Odile Seyler/Jacques Lucan) et de paysagistes (Atelier Roberta), prônant une architecture s’ouvrant largement vers la ville pour en recevoir tous les échos. Au sein d’un bâtiment bioclimatique de près de 15 000 m2, l’IMVT est doté d’espaces de formation, d’expérimentation et de recherche dédiés aux trois écoles ainsi que d’espaces communs et partagés. Métro M1 Saint Charles / Colbert Hôtel de région • M2 Jules Guesde • Bus 82S Nédelec Guesde •Tram T2 Alcazar / T3 Alcazar • Vélo Parking sécurisé• Voiture Parking INDIGO Sainte Barbe 16 Rue Sainte-Barbe 13001

©Tchou terrain